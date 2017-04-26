Медведєв образився на соціологів через бажання росіян відправити його у відставку

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Дмитро Медведєв

У глави російського уряду заявили, що він не надає особливого значення «політично заангажованим» соцопитуваннями

Прес-секретар прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Наталія Тімакова прокоментувала дані опитування росіян, згідно з якими майже половина респондентів підтримує відставку прем'єра, пише «Газета.ру».

За її словами, Медведєв не надає особливого значення політично заангажованим соцопитуваннями. «Голова уряду не надає особливого значення даними соцопитувань, особливо проведених «Левада-центром» за цілком очевидним політичним замовленням», - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що, за даними опитування «Левада-центру», майже половина росіян підтримують відставку Медведєва. «Безумовно за» відставку прем'єр-міністра виступають 18% респондентів, «скоріше за» - 27%.

Раніше повідомлялося, що в березні рейтинг схвалення діяльності президента РФ Володимира Путіна впав на 2% і склав 82%.