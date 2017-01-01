Меладзе різко відреагував на виступ гурту O.Torvald на «Євробаченні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костянтин Меладзе

«В цій ганьбі безумовно є винні люди», - вважає композитор

Член журі українського національного відбору на «Євробачення» Костянтин Меладзе назвав виступ на конкурсі групи O.Torvald провалом.

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляють «Українські новини».

«Я думаю, що справжній провал - це виступ нашого учасника. Для країни, де така кількість видатних музикантів, 24 місце це ганьба. Але в цій ганьбі безумовно є винні люди. І винні в цьому тільки виключно журі... які не зуміли домовитися про єдиного кандидата», - заявив Меладзе.

За його словами, Джамала проголосувала за гурт O.Torvald , тому що їй просто сподобалися хлопці.

«Без врахування перспектив на «Євробаченні». А мені здається, що треба думати на кілька кроків вперед», - додав композитор.

Меладзе вважає, що потрібно міняти або схему українського відбору, або повністю міняти журі.

«Главком» повідомляв, що український гурт O.Torvald, який цього року представляв Україну на «Євробаченні», в понеділок вперше після свого виступу звернувся до фанатів.

Нагадаємо, цього року представники України посіли 24 місце на пісенному конкурсі «Євробачення», досягнувши, таким чином, найнижчого результату за всі роки. що Україна бере участь в конкурсі.

В 2005 році гурт Гринджоли, який також представляв Україну, коли «Євробачення» проводилося в Києві, посів 19 місце.

Як відомо, Сальвадор Собрал із Португалії з піснею Amar Pelos Dois сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів – 758.

Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії – 615 балів, а третє – представники Молдови SunStroke Project із 374 балами.

Читайте також статтю: «Чи змогли б ми так?». «Євробачення-2017» очима іноземців