Меркель: спочатку доступ України до кордону, потім вибори на Донбасі

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Ангела Меркель

«Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди», - вважає канцлер Німеччини

Німеччина виступає за забезпечення доступу України до свого кордону, після чого стане можливим проведення місцевих виборів на Донбасі.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на спільній прес-конференції в Сочі з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомляє «Уніан».

«Ми, звичайно, хочемо забезпечити, аби Україна отримала доступ до свого державного кордону. Це теж частина Мінських домовленостей, і потім вже забезпечити політичне рішення, яке спрямоване на проведення місцевих виборів», - сказала Меркель.

Вона наголосила, що цього ще не досягли, але це не означає, що можна забути про існуючі домовленості та укладення нових угод.

«Проблема не в укладанні угоди, а у виконанні цієї угоди. В цьому ключ до вирішення», - сказала Ангела Меркель.

«Главком» також повідомляв, що Меркель вважає, що на Донбасі не треба змінювати спостерігачів ОБСЄ на місію ООН.

Зазначимо, Володимир Путін заявив про продовження роботи «нормандського формату».

Також нагадаємо, що Путін і Меркель з початку війни на Донбасі зустрічаються вже не вперше. У 2015 році канцлер ФРН приїжджала до Москви в травні. У 2015 році Путін і Меркель зустрічалися на саміті G20 у Китаї та на зустрічі Нормандської четвірки в Німеччині, в якій також брав участь президент України Петро Порошенко.