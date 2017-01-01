Меркель вважає, що на Донбасі не треба змінювати спостерігачів ОБСЄ на місію ООН

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Ангела Меркель та Володимир Путін

Активізувати розгляд питання про розміщення контингенту під егідою ООН на Донбасі запропонував Порошенко після підриву авто ОБСЄ на окупованій Луганщині

Необхідності в заміні спостерігачів ОБСЄ в Україні місією ООН немає. Про це під час спільної прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає «Інтерфакс».

«Тут не має сенсу шукати інші формати, які не принесуть більшої користі», - сказала Меркель.

«Ми єдині в тому, що робота представників ОБСЄ є дуже важливою», - додала канцлер.

Нагадаємо, 23 квітня в районі підконтрольного бойовикам села Пришиб у Луганській області підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Як повідомив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, один співробітник СММ ОБСЄ загинув, ще один дістав поранення. Пізніше стало відомо, що постраждали дві людини, а не одна.

Держдеп США закликав Росію використати свій вплив на бойовиків для розслідування інциденту.

Генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр повідомлив, що Організація з безпеки та співпраці в Європі почала розслідування інциденту з підривом автомобіля місії.

Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном запропонував активізувати розгляд питання про розміщення на Донбасі міжнародного миротворчого контингенту під егідою ООН.

Заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг розповів, що загиблий був громадянином США, ще двоє поранених – громадяни Німеччини і Чехії.

В «ЛНР» заявили, що вибух стався через те, що автомобіль місії «відхилився від основного маршруту і рухався другорядними дорогами».

Міністерство зовнішніх справ України впевнене, що підрив на території окупованої Росією Луганщини автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є підтвердженням спроб Москви та її маріонеток залякати спостерігачів.