Меркель закликала прискорити депортацію біженців, яким відмовили



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Німеччина погрозила припинити надання допомоги країнам, що відмовляються приймати назад прибульців із них, яких не визнали біженцями

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала працівників міграційних служб та інших органів, котрі працюють із біженцями, прискорити депортацію до країн походження тих шукачів притулку, яким відмовили у статусі біженця.

За її словами, ці працівники можуть швидше вирішувати, чи можуть конкретні шукачі притулку лишатися в Німеччині і чи досить безпечні країни їхнього походження для того, щоб повертати туди таких людей.

Вона також пообіцяла зробити повернення таких осіб «загальнонаціональним зусиллям».

При цьому Меркель наголосила, що ці зусилля матимуть успіх лише в разі, коли Німеччина буде з повагою вести переговори з країнами походження депортованих.

У неділю Німеччина погрозила припинити надання допомоги країнам, що відмовляються приймати назад прибульців із них, яких не визнали біженцями.