Меркель збирається на зустріч із Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп і Ангела Меркель

Меркель 14 березня відвідає Вашингтон

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 14 березня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушить до Вашингтона, де 14 березня зустрінеться з президентом Дональдом Трампом», - йдеться у повідомленні.

Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сказав у коментарі AFP, що «ми це не спростовуємо», але детальніша інформація буде оприлюднена у «відповідний час».

Наразі Меркель перебуває з офіційним візитом у Тунісі.

Як відомо, наприкінці січня Меркель та Трамп провели телефонну розмову, під час якої наголосили на важливості НАТО та поглиблення дружніх відносин між державами.

Джерело: Укрінформ