Меркель збирається на зустріч із Трампом
- Сьогодні, 18:59
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Меркель 14 березня відвідає Вашингтон
Канцлер Німеччини Ангела Меркель 14 березня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.
«Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушить до Вашингтона, де 14 березня зустрінеться з президентом Дональдом Трампом», - йдеться у повідомленні.
Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сказав у коментарі AFP, що «ми це не спростовуємо», але детальніша інформація буде оприлюднена у «відповідний час».
Наразі Меркель перебуває з офіційним візитом у Тунісі.
Як відомо, наприкінці січня Меркель та Трамп провели телефонну розмову, під час якої наголосили на важливості НАТО та поглиблення дружніх відносин між державами.
Джерело: Укрінформ