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    Меркель збирається на зустріч із Трампом

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    Дональд Трамп і Ангела Меркель
    Дональд Трамп і Ангела Меркель

    Меркель 14 березня відвідає Вашингтон

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель 14 березня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника.

    «Канцлер Німеччини Ангела Меркель вирушить до Вашингтона, де 14 березня зустрінеться з президентом Дональдом Трампом», - йдеться у повідомленні.

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    Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сказав у коментарі AFP, що «ми це не спростовуємо», але детальніша інформація буде оприлюднена у «відповідний час».

    Наразі Меркель перебуває з офіційним візитом у Тунісі.

    Як відомо, наприкінці січня Меркель та Трамп провели телефонну розмову, під час якої наголосили на важливості НАТО та поглиблення дружніх відносин між державами. 

    Джерело: Укрінформ

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