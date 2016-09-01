У Меркель розкритикували Путіна за визнання паспортів «Л/ДНР»

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Визнання проїзних документів самопроголошених республік підриває єдність України, заявили у канцлера Німеччини

Німеччина назвала «неприйнятним» рішення Росії визнати паспорти, видані сепаратистами у східних регіонах України. Про це заявив речник канцлера Німеччини Ангели Меркель Штеффен Зайберт, передає AFP.

«Визнання проїзних документів самопроголошених республік, так званих ЛНР та ДНР, підриває єдність України. Це безпосередньо суперечить усьому, що було узгоджено в Мінську, і тому неприйнятно», – сказав Зайберт.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР». Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.