Міністерсто юстиції арештувало рахунки «Укргазвидобування»

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Офіс «Укргазвидобування»

Рішення ухвалено на підставі наказу Господарського суду міста Києва

Департамент Міністерства юстиції арештував рахунки товариства «Укргазвидобування».

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«31 травня 2017 року ПАТ «Укргазвидобування» стало відомо, що відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції було видано постанову від 30 травня 2017 року щодо арешту коштів ПАТ «Укргазвидобування». Постанову ухвалено на підставі наказу Господарського суду м. Києва від 24.05.2017 р», - йдеться у повідомленні.

У компанії заявили, що таке рішення стало результатом спроби ТОВ «Арабський енергетичний альянс» заволодіти коштами компанії у розмірі 231,6 млн грн.

«Товариство закликає усі сторони дотримуватися чинного законодавства та вимагає зняти арешт з його рахунків», - наголосили в «Укргазвидобуванні».

Нагадаємо, 26 квітня пройшли обшуки СБУ в офісі «Укргазвидобування». Причиною у компанії назвали можливе незаконне використання програмного забезпечення, придбаного на Prozorro.