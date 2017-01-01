Міністр інфраструктури пояснив, чому в Україні досі погані дороги

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Володимир Омелян

У нас є 170 тис. км доріг. Без грошей їх відремонтувати неможливо, - Омелян

В Україні погані дороги, бо ніколи немає грошей їх відремонтувати. Про це міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів в інтерв’ю «Главкому».

«У нас є 170 тис. км доріг. Без грошей їх відремонтувати неможливо. На ті гроші, які ми акумулювали торік, відремонтували менше 1%. При тому, що вартість ремонту вийшла у чотири рази меншою, ніж це коштувало за часів Януковича. При тій самій якості та технологіях. У нас, у принципі, є обіцяні 30–35 млрд грн на дороги цього року», - розказав він.

За словами міністра, вже є проголосований дорожній фонд, який передбачатиме стабільне фінансування галузі. «Якщо ми вийдемо на 30 млрд грн на рік, нам вдасться зрушити цю гору», - сказав він і додав «але якщо ви їздите по Києву, не згадуйте всує мене, згадуйте Кличка, це його компетенція».

Омелян також розказав - помилка була в тому, що «Укравтодор» сам ремонтував і сам контролював. За його словами, цього року має бути по-іншому – прем’єр уже підписав відповідне рішення.

«Ми завели процедуру міжнародного контролю якості FIDIC (Міжнародна федерація інженерів-консультантів. – «Главком»), яка контролюватиме всі процеси – від проектно-кошторисної документації до закупівлі матеріалів, технології робіт, їх здачі. Вони будуть актувати кожен етап. Працює незалежний контроль CoST. До речі, це чудовий метод контролю і мене особисто», - зазначив він.