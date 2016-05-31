Міністр з питань окупованих територій готується до поетапної деокупації Донбасу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі розробляється дорожня карта повернення

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України готується до поетапного повернення непідконтрольних територій Донбасу під контроль української влади.

Про це сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі «5 каналу».

«Я звичайно вірю, що деокупація почнеться цього року, і в мене немає підстав стовідсотково стверджувати, що це відбудеться, але ми готові до двох речей. Якщо той мирний процес, який започаткований через утвердження Радою Безпеки ООН так званих Мінських угод, то там передбачено, що поетапно ці території повертатимуться. Зараз розробляється дорожня карта повернення. Ми маємо бути готовими, що коли українські органи влади будуть повертатися туди, всі мають бути готові до цього процесу», - сказав Черниш.

Міністр також зазначив, що на сьогодні існує цілий ряд проблем з відновлення української влади на тимчасово не контрольованих територіях Донецької і Луганської областей.

«Ми не знаємо, що зараз відбувається на тих територіях, що з приміщеннями, які пограбували. Не знаємо, як саме знову перереєструвати людей, як з ними організувати цю роботу», - додав Черниш.

Джерело: 5 канал