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    Мінкульт планує утворити громадські спілки суспільної моралі

    • Сьогодні, 07:58
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    Мінкульт планує утворити «Експертну раду з питань захисту суспільної моралі», яка розроблятиме критерії визначення порнографії у медіа-продукції

    Міністерство культури України планує утворення громадських спілок, які виконуватимуть функцію захисту «суспільної моралі», а також організацію «Експертної ради з питань захисту суспільної моралі», яка розроблятиме критерії визначення порнографії у медіа-продукції.

    Про це повідомляє прес-служба міністерства.

    Таке рішення було прийнято на нараді за участі заступників міністра культури Світлани Фоменко і Тамари Мазур, керівників національних творчих спілок, а також представників Міністерства фінансів та Державного комітету телебачення і радіомовлення.

    «Міністерство культури розглядає необхідність розробити порядок фінансування діяльності творчих спілок, на які покладено здійснення цього контролю, адже вимагаючи здійснення цієї функції ми маємо і забезпечувати її здійснення», — йдеться у повідомленні Мінкульту.

    При цьому зазначається, що бюджетне фінансування передбачено лише для національних спілок, в той час як Мінкульт планує поширити контроль у сфері захисту «суспільної моралі» на всі спілки.

    Таким чином міністерство бачить застосування закону «Про захист суспільної моралі» з боку громадських структур.

    За результатами обговорення учасники наради вирішили звернутися до парламентскього комітету з питань культури і духовності, а також комітету з питань свободи слова та інформаційної політики для роз'яснення, як саме має відбуватися забезпечення громадського контролю у сфері захисту «суспільної моралі».

    Нагадаємо, у березні 2015 року президент України ліквідував комісію захисту суспільної моралі.

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