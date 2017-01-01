Міномети, гранатомети і танк: бойовики 43 рази обстріляли позиції сил АТО

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Впродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було

Ситуація у зоні проведення АТО впродовж минулої доби суттєвих змін не зазнала: російсько-терористичні війська продовжують обстрілювати позицій ЗС України, не гребують використовувати міномети калібру 120 мм. Всього впродовж минулої доби противник 43 рази відкривав вогонь по позиціях українських захисників вздовж усієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку найгарячішими точками залишаються ділянки в районі населених пунктів Широкине, Водяне, Павлополь, Гнутове. Там бойовики ввечері обстрілювали наші позиції традиційно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. Біля Широкиного та Водяного бойовики також використовували озброєння БМП. Неподалік Павлополя - міномети калібру 82 мм. Обстрілював противник українських захисників й північніше: в районі Мар'їнки з великокаліберних кулеметів, біля Красногорівки - з 82-мм мінометів та протитанкового ракетного комплексу.

На донецькому напрямку проросійські бандформування ввечері зосередили свій вогонь в районі Авдіївки. ЇЇ передмістя та деякі позиції південніше бойовики обстрілювали з заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів й озброєння танку. Біля Верхньоторецького противник бив з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї. По українських воїнах поблизу Новолуганського бандит вели вогонь з озброєння БМП. А неподалік селища Травневе били з 120-мм мінометів.

На луганському напрямку впродовж минулої доби зафіксовано всім епізодів застосування бойовиками зброї. Тут противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших укріпленнях поблизу Кримського, Трьохізбенки та Кряківки. Там же подекуди бойовики застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і міномети калібру 82 мм. А один з опорних пунктів сил АТО неподалік Малинового був обстріляний ворогом зі стрілецької зброї.

Впродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Збройних сил України не було.

«Главком» також повідомляв, що у вівторок близько 17:45 бойовики обстріляли стару частину Авдіївки на Донеччині. Під час артобстрілу один із снарядів влучив прямо на подвір'я приватного домоволодіння по вулиці Соборній. В результаті в будинку вибиті вікна, осколками пошкоджені стіни та дах.