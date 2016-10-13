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    Кабмін розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії

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    Відповідні зміни до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 року № 1045 були внесені на засіданні уряду в середу

    Під час засідання Уряду 8 лютого були внесені зміни до Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045, яка регулює порядок виплат соціальних стипендій студентам вишів.

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    Зокрема, було запроваджено виплату соціальних стипендій таким категоріям студентів:

    дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

    - особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

    шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;

    - особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

    - особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;

    - дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвістиу районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

    - дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;

    - дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

    Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці.

    Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до свого вишу із заявою, в якій зазначають такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.

    До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України;  свідоцтва про народження; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; студентського квитка.

    Крім того, студенти додатково подають такі документи: копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; копію свідоцтва про смерть батьків; копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копію довідки медико-соціальної експертизи; копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків.

    Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

    - студентам ВНЗ I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;

    - студентам ВНЗ III—IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1000 гривень;

    - студентам ВНЗ I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.

    За рішенням Уряду, зміни застосовуються із 1 січня 2017 року.

     

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