Кабмін розширив перелік студентів, яким платитимуть стипендії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідні зміни до постанови Кабміну від 28 грудня 2016 року № 1045 були внесені на засіданні уряду в середу

Під час засідання Уряду 8 лютого були внесені зміни до Постанови Кабміну від 28 грудня 2016 р. № 1045, яка регулює порядок виплат соціальних стипендій студентам вишів.

Зокрема, було запроваджено виплату соціальних стипендій таким категоріям студентів:

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

- особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- шахтарям, які мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки;

- особам, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

- особам, які визнані учасниками бойових дій та їхнім дітям;

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;

- дітям, які є внутрішньо переміщеними особами.

Право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків) та не перебувають в академічній відпустці.

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються до свого вишу із заявою, в якій зазначають такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові; число, місяць, рік народження; зареєстроване та фактичне місце проживання; підстава для отримання соціальної стипендії.

До заяви додаються копії таких документів: паспорта громадянина України; свідоцтва про народження; довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; студентського квитка.

Крім того, студенти додатково подають такі документи: копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; копію свідоцтва про смерть батьків; копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи, встановленого зразка; акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1; копію довідки медико-соціальної експертизи; копію посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка; документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків.

Соціальна стипендія призначається на весь період навчання починаючи з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця в такому розмірі:

- студентам ВНЗ I—II рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 750 гривень;

- студентам ВНЗ III—IV рівня акредитації, які мають право на призначення соціальних стипендій, – 1000 гривень;

- студентам ВНЗ I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.

За рішенням Уряду, зміни застосовуються із 1 січня 2017 року.