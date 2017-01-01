Минулого тижня на Донбасі загинуло 16 російських військовослужбовців

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35 російських військових дістали поранення

За минулий тиждень втрати РФ на Донбасі становили вбитими 16 та пораненими 35 російських військовослужбовців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За минулий тиждень (6–12 березня ц.р.), внаслідок вогню у відповідь сил АТО втрати противника становили: вбитими – 16 та пораненими – 35 російських військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, військовослужбовців російських окупаційних військ, які дістали тяжкі поранення під час бойових дій, відправляють для подальшого лікування до цивільних медичних закладів на території РФ.

«Зокрема, тяжкопоранені військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК проходять лікування та реабілітацію на базі ВАТ «Санаторий Вешенский» у Ростовській області РФ», – інформує ГУР.