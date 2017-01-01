Минулої доби на Донбасі поранено двох українських бійців

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За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.

Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень», - повідомив Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що сили АТО відбили напад диверсантів під Авдіївкою.

Зазначають, що напад стався близько о пів на першу ночі. Під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини.

Нагадаємо, бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців.