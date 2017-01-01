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    Минулої доби на Донбасі поранено двох українських бійців

    • Вчора, 12:59
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    За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було

    Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено двох українських військовослужбовців, загиблих немає.

    Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих військовослужбовців не було, але двоє наших бійців зазнали поранень», - повідомив Мотузяник.

    Раніше повідомлялося, що сили АТО відбили напад диверсантів під Авдіївкою.

    Зазначають, що напад стався близько о пів на першу ночі. Під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини.

    Нагадаємо, бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців.

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