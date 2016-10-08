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    Мін'юст обиратиме головного люстратора з другої спроби

    • Сьогодні, 13:19
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    На час проведення конкурсного відбору куратором роботи департаменту з питань люстрації призначено заступника міністра юстиції Сергія Петухова

    Міністерство юстиції не змогло обрати директора департаменту з питань люстрації і оголосило повторний конкурс.

    Про це повідомляє 24 січня прес-служба міністерства.

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    Зазначається, що рішення про оголошення повторного конкурсу було прийняте членами конкурсної комісії за підсумками проведеного 17-20 січня відбору, у ході якого жодного з кандидатів не було визнаного переможцем конкурсу.

    Конкурс пройде з 1 по 3 березня цього року.

    З пакетом документів, який необхідно подати кандидатам, можна ознайомитися тут.

    Документи приймаються до 18:00 23 лютого 2017 року.

    Попередній конкурс складався з трьох етапів і проходив у період з 17 по 20 січня.

    В письмовому тестуванні найвищий результат отримала Олександра Чіковані, яка працює з люстрацією від самого початку впровадження цього інституту в Україні.

    Інформація про кандидатів на головного люстратора стала відома лише після розголосу.

    Раніше у Мін'юсті склалася конфліктна ситуація навколо цього департаменту, коли заступник міністра Ганна Онищенко заблокувала призначення 23-річної Анни Калинчук на посаду т.в.о. голови департаменту.

    Нагадаємо, 21 листопада 2016 року керівник люстраційного департаменту Мін'юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку.

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