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Для України рішення московського суду не має жодних правових наслідків

Визнання московським судом Революції гідності «державним переворотом» не несе жодних юридичних наслідків для України. Про це в ефірі «5 каналу» заявила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова.

«Для нас все дуже просто в цьому питанні. Один із зрадників України, з колишніх народних депутатів подав цей позов в країні, яка не має юрисдикції з цього питання. Кишеньковий суд пана Путіна розглянув це питання і виніс це рішення, яке йому було вказано винести, а для нас воно не має жодних правових наслідків і навіть немає тут на що реагувати. Це один з актів російської пропаганди, який намагається просто під вивіскою суду продовжити свою агресивну політику», - зазначила заступник міністра.

«Казати про внутрішні питання України, а саме Революцію гідності, і надання їй оцінки в якихось міжнародних судах на сьогоднішній день для цього немає жодних підстав і жодної такої юрисдикції», – додала вона.

Нагадаємо, у вівторок, 27 грудня, Дорогомилівський суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України від Партії регіонів Володимира Олійника про визнання зміни влади в Україні в 2014 році державним переворотом.

Як відомо, російська влада неодноразово називали масові протести в Україні, що привели до втечі Януковича в Росію, «переворотом». При цьому Москва офіційно визнала легітимність виборів, проведених в Україні в травні 2014 року, переможцем яких став Петро Порошенко.

Влада України оголосила Віктору Януковичу підозру в державній зраді.

Янукович підтримав позов Олійника про визнання подій 2014 року в Україні «державним переворотом».