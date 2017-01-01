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    Міжбанк закрився гривнею на рівні 27,06 за долар

    • Сьогодні, 18:08
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    Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро

    У понеділок, 27 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,03/27,06 грн/дол., повідомив дилер комерційного банку.

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    За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4309/28,4732 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4613/0,4630 грн/рубль.

    За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,0537 грн/дол..

    Учасники ринку на цю годину уклали 412 угод на суму 208,66 млн дол.

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