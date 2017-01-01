У Кабміні розповіли, що буде з курсом гривні

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Степан Кубів дав оптимістичний прогноз для курсу гривні в поточному році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує значних коливань курсу гривні у 2017 році і називає достатніми інструменти Національного банку України, які можуть бути використані для згладжування можливих курсових сплесків. Про це в інтерв'ю УНІАН сказав перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки Степан Кубів.

На його думку, січневий стрибок курсу став наслідком сезонних чинників. «Це традиційне явище для початку року: падає ділова активність, скорочується експорт агропродукції, яка є джерелом надходження іноземної валюти в Україну. Але Нацбанк згладжував надмірні коливання курсу гривні. І він має достатній обсяг міжнародних резервів, щоб і надалі згладжувати волатильність курсу нацвалюти», - сказав Кубів.

Нагадаємо, урядовий прогноз на 2017 рік базується на тому, що зростання економіки становитиме не менше 3% за дефіциту бюджету також 3%, інфляції 8,1% і середньорічного курсу гривні 27,2 грн за 1 долар.

Експертний прогноз дещо песимістичніший. На думку фінансистів, середньорічний курс становитиме 28 грн за 1 долар.

Як повідомлялося, курс долара до гривні знову зростає.