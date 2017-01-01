Моніка Беллучі приголомшила Каннський кінофестиваль пристрасним поцілунком на сцені

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Моніка Беллучі та Алекс Лутс

Ведуча церемонії поцілувала французького актора Алекса Лутса

Ювілейний 70-й Каннський фестиваль розпочався з пікантної історії: прямо на сцені Палацу фестивалів і конгресів ведуча церемонії Моніка Беллучі пристрасно поцілувала свого колегу французького актора Алекса Лутса прямо на очах у гостей церемонії.

До того все йшло - атмосфера ювілейного сезону, фатальний образ однієї з найсексуальніших жінок сучасності, яка з'явилася на захід в розкішному чорному напівпрозорому платті з глибоким декольте, а також присутність екс-чоловіка Версаля Касселя з молодою пасією в числі гостей.

Нагадаємо, 17 травня ювілейний міжнародний Каннський кінофестиваль відкрився на Лазурному березі фільмом «Привиди Ісмаеля» Арно Деплешена.

Журі конкурсу цього року року очолить культовий іспанський режисер Педро Альмодовар. Компанію йому складуть Уілл Сміт, Джессіка Честейн, Ума Турман та інші зірки кіно.

На думку букмекерів, фаворитом є фільм Міхаеля Ханеке «Хепі-енд».

Кінофестиваль триватиме кінофестиваль до 28 травня.

Джерело: Українські новини