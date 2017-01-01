Сьогодні відкривається 70-й Каннський кінофестиваль

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Актриса Моніка Белуччі, ведуча кінофестивалю

Кінофестиваль триватиме до 28 травня

У середу, 17 травня, у Французькій Рив'єрі відкривається ювілейний 70-й Каннський кінофестиваль.

В основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Його конкуренти в боротьбі за «пальмову гілку», зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.

Організатори оголосили повний склад журі, який очолює Педро Альмодовар. До нього увійшли Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауї і Габріель Яред.

Ведучою кінофестивалю буде актриса Моніка Белуччі.

Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав «Золоту пальмову гілку».



Джерело: УНІАН