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    Сьогодні відкривається 70-й Каннський кінофестиваль

    • Сьогодні, 14:08
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    &nbsp;Актриса Моніка Белуччі, ведуча кінофестивалю
     Актриса Моніка Белуччі, ведуча кінофестивалю

    Кінофестиваль триватиме до 28 травня

    У середу, 17 травня, у Французькій Рив'єрі відкривається ювілейний 70-й Каннський кінофестиваль.

    В основну програму конкурсу увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці «Лагідна». Його конкуренти в боротьбі за «пальмову гілку», зокрема, - фільми Андрія Звягінцева, Софії Копполи, Йоргоса Лантімоса, Франсуа Озона і Міхаеля Ханеке.

    Організатори оголосили повний склад журі, який очолює Педро Альмодовар. До нього увійшли Пак Чхан-Ук, Паоло Соррентіно, Джессіка Честейн, Уїлл Сміт, Марен Аде, Фань Бінбін, Аньєс Жауї і Габріель Яред.

    Ведучою кінофестивалю буде актриса Моніка Белуччі.

    Список лауреатів оголосять у неділю, 28 травня. Тоді ж відбудеться показ фільму, що отримав «Золоту пальмову гілку».

    Джерело: УНІАН

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