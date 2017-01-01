Моряків з «Героїв Арсеналу» шукають водолази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: РИА Новости(архів) Суховантаж «Герої Арсеналу»

МНС РК повідомило про одного врятованого

На пошуки моряків суховантажу «Герої Арсеналу», який зазнав аварії в Керченській протоці направили 139 рятувальників. Про це повідомив РИА Новости начальник прес-служби ГУ МНС Росії по Краснодарському краю Микита Гавриляк.

За його словами негода заважає шукати екіпаж суховантажу в Чорному морі.

«На даний момент піднято одну людину на танкер «Армада навігатор». Працює повітряне судно МІ-8 Південного регіонального центру (ПРЦ) МНС Росії, на його борту три рятувальника. Також на місце направлені підрозділи пошукового загону - 13 осіб, з них два водолаза », - повідомив Гавриляк.

Він уточнив, що в пошуково-рятувальній операції задіяний підводний апарат «Фалькон-300».

Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

Згідно з попередніми даними, на ньому перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими».