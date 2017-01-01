  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Моряків з «Героїв Арсеналу» шукають водолази

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка
    <span>Суховантаж &laquo;Герої Арсеналу&raquo;</span>
    Фото: РИА Новости(архів)
    Суховантаж «Герої Арсеналу»

    МНС РК повідомило про одного врятованого

    На пошуки  моряків суховантажу «Герої Арсеналу», який зазнав аварії в Керченській протоці направили 139 рятувальників. Про це повідомив РИА Новости начальник прес-служби ГУ МНС Росії по Краснодарському краю Микита Гавриляк.

    За його словами негода заважає шукати екіпаж суховантажу в Чорному морі.

    «На даний момент піднято одну людину на танкер «Армада навігатор». Працює повітряне судно МІ-8 Південного регіонального центру (ПРЦ) МНС Росії, на його борту три рятувальника. Також на місце направлені підрозділи  пошукового загону  - 13 осіб, з них два водолаза », - повідомив Гавриляк.

    Він уточнив, що в пошуково-рятувальній операції задіяний підводний апарат «Фалькон-300».

    Як повідомляв «Главком» у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

    Згідно з попередніми даними, на ньому перебувало 12 осіб. Неофіційно повідомлялося, що п'ятьох знайшли живими, пошуки інших тривають.

    Тоді як згідно з офіційними даними Головного управління МНС по Республіці Крим «врятована одна людина, інші поки вважаються безвісти зниклими».

    Крим Росія Чорне море аварія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ