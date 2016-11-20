Москаль: Мовні законопроекти перед реєстрацією слід віддавати для експертизи вченим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Москаль

У цих законах купа помилок – глава Закарпатської облдержадміністрації

У Верховній Раді зареєстровано вже три проекти законів щодо функціонування державної та інших мов в Україні. Їхні автори посилаються на Європейську хартію регіональних мов або мов національних меншин, яку Україна ратифікувала спеціальним законом ще 15 травня 2003 року. «Однак у цьому законі є купа фактичних помилок», – зазначає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«Так, положення хартії за українським законом застосовуються до таких мов національних меншин, як єврейська та грецька, хоча їх не існує в природі. Європейське населення, яке ідентифікує себе євреями, розмовляє на ідиш, а офіційною мовою Ізраїлю є іврит», – додає Москаль.

За словами Москаля, у Греції державною мовою є новогрецька, а частина населення України, яка ідентифікує себе греками, розмовляє румейською або урумською мовою, залежно від віросповідання. Є спірне питання й щодо молдовської мови, оскільки Конституційний суд Молдови ухвалив, що державна мова Молдови – румунська.

«Тому в закон «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» давно слід внести правки, оскільки він демонструє необізнаність нашої Верховної Ради. У теперішніх трьох законопроектах також є купа недоречностей, які викликають неоднозначну реакцію в представників національних меншин, що проживають в Україні. Тому, щоб уникнути спекуляцій щодо мовного питання, яке завжди викликає збурення в суспільстві, проекти законів перед реєстрацією слід віддавати мовознавцям для наукової експертизи», – зазначає Москаль.

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