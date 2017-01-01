Москаль: На Закарпатті зберігається велика небезпека лавин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ми знаємо, лавини ще точно будуть, але не знаємо, коли і де, - губернатор Закарпаття

Наразі на Закарпатті на 100% більше снігу, ніж має бути за нормою. Це загрожує появою нових лавин. Про це повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Велика небезпека лавин зберігається. Ми знаємо, вони ще точно будуть, але не знаємо, коли і де. Тому рятівники, техніка – напоготові», - зазначив Москаль.

Що стосується льодоходу на Закарпатті, то лід спустився територією області і потрапив до Угорщини. Проте у Закарпатській області чекають на повернення негоди. «Якщо говорити про центральну річку Тиса, то льодохід усюди пройшов. У деяких місцях довелося підривати брили, бо такої криги тут, кажуть, ніхто не бачив 20 років. 50–80 сантиметрів. Були затори. Але вночі з 3 на 4 лютого льодохід пішов на Угорщину. Зараз річки чисті, повноводні. Та вода знову до нас вернеться. Бо така річка: вона тече по Угорщині, візьме ще води і льоду з угорського боку і вернеться в Чоп. З Чопа вже знову піде на Угорщину», - додав очільник області.

Внаслідок льодоходу та повеней постраждали близько 525 домогосподарств області. «У когось постраждав город, у когось хлів для свійської худоби. У когось зайшла вода в підвали, де консервація була, запаси, картопля, овочі і фрукти. МНС відкачує це все насосами. Вода, що була на подвір'ях, потихеньку йде, бо притоку зараз немає. У горах дощ перестав іти, перейшов у сніг», - повідомив Москаль.

Детальніше читайте: Геннадій Москаль: Або ми воюємо, або ми торгуємо. Одне з двох, мусимо вибрати!