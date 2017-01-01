Москаль: Окупанти на Донбасі мають брати на себе всі обов’язки. Хай Росія їм все постачає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Москаль

Якщо вони окуповували територію, то мали знати, що там є люди, їм треба платити пенсії, соціальні виплати, їм треба робота, зарплата, продукти харчування, заявив Москаль

Голова Закарпатської ОДА, колишній керівник Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що українська влада не повинна будувати на Донбасі логістичні центри, супермаркети для постачання людям, які проживають на окупованій території, продуктів харчування та ін. На його думку, цим повинна займатися Росія як країна-окупант. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«От читаю в пресі, як прийнято рішення будувати якісь логістичні центри, супермаркети, контрольно-пропускний пункт у Золотому (пропускний пункт з автомобільним рухом у Золотому було обладнано з українського боку, але він не працює, бо його роботу блокують бойовики. – Ред.). Але при цьому всі чудово знають, що дорогу далі від нього до Первомайська заміновано, карти мінування немає і ніхто не знає, хто там що мінував і в якому році. А там велика територія», - зазначив Москаль.

Він нагадав, що там велика ділянка дороги замінована і не може бути розмінована. «Там уже підривалися місцеві, які хотіли прорватися на машинах. Хто цього в Україні не знав? Чому почали будувати там КПП, логістичні центри, супермаркети, філіали банків? Від таких рішень мені страшно стає. При мені було все закрито», - сказав Москаль.

«Правильно це чи ні, але окупаційна влада має брати не себе всі обов’язки. Якщо вони окуповували територію, то мали знати, що там є люди, їм треба платити пенсії, соціальні виплати, їм треба робота, зарплата, продукти харчування. Тим більше що там 400 кілометрів – спільний кордон з Росією. Будь ласка, хай Росія їм все це постачає», - вважає Москаль.