Кремль завів стару пісню: Донбас – це внутрішній український конфлікт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Пєсков

У Путіна не погоджуються з визначенням Білого дому про тривалий конфлікт між Україною та Росією

Кремль не згоден із визначенням Білого дому стосовно тривалого конфлікту між Росією та Україною, про що йдеться в релізі адміністрації президента США за підсумками телефонної розмови президента США Дональда Трампа і українського президента Петра Порошенка. Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Стосовно формулювання про конфлікт, то між Україною і Росією немає конфлікту. Донбас – це виключно внутрішній український конфлікт», – сказав він, відповідаючи на запитання, як у Кремлі ставляться до таких формулювань Білого дому.

Нагадаємо, 1 лютого Пєсков заявив, що в Кремлі не згодні з визначенням представника США при ОБСЄ про те, що проти України воюють російсько-сепаратистські сили. 3 лютого він сказав, що в Кремлі сподіваються, що російським бойовикам на Донбасі вистачить боєприпасів для ведення бойових дій з українською армією.

31 січня тимчасовий повірений США при ОБСЄ Кейт Бернс закликала Росію і підконтрольних їй бойовиків припинити спроби захоплення нових територій України. Вона нагадала, що Україна закликала негайно оголосити перемир'я, щоб отримати можливість відновити пошкоджену інфраструктуру, а також намагалася скликати термінове засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі і настійно закликала Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ збільшити кількість патрулів у районі Авдіївки.