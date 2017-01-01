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    З Авдіївки евакуйовано майже 300 мешканців міста

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    Евакуація мешканців Авдіївки
    Евакуація мешканців Авдіївки

    Протягом останньої доби з міста евакуювалися 24 особи

    5 лютого до м. Авдіївка прибула одна вантажівка з гуманітарною допомогою (будівельні матеріали та речі, загальною кількістю 18 тонн). Розроблено детальний план евакуації населення міста, відпрацьовані питання щодо масової евакуації людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Станом на 7 год. 6 лютого з Авдіївки евакуйовано 290 осіб (з них 42 особи похилого віку та 135 дітей) - протягом доби - 24 особи (з них 11 дітей).

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    Нагадаємо, глава Донецької облдержадміністрації Павло Жебрівський повідомив, що 6 лютого почнуть працювати усі школи в місті Авдіївка.

    В Авдіївці 3 лютого школа №1 відновила навчання, №7 — 2 лютого.

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