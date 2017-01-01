Москаль скаржиться, що через нову мінімалку від Гройсмана в бюджеті Закарпаття виникла «дірка» в 350 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геннадій Москаль

Москаль наголошує, що треба в першу чергу приймати якісь економічні закони, фінансові, виправляти перекоси в економіці

У бюджеті Закарпатської області бракує 350 мільйонів гривень на підвищення зарплати вчителям і лікарям до нової мінімалки у 3200 гривень. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

«Нам на 2017 рік не вистачає 350 мільйонів гривень на підвищення зарплати вчителям і лікарям до нової мінімалки у 3200 гривень та підвищення окладів. У нас «дірка» в бюджеті. Де ми ці гроші візьмемо в області? Із закону про мови?» – обурюється глава ОДА.

На його думку, треба в першу чергу приймати якісь економічні закони, фінансові, виправляти перекоси в економіці.

«Колись якийсь дебіл у 1999 році написав закон, що колишні радгоспи-заводи, які мають по 20–100 тисяч гектарів виноградників, не підлягають приватизації як стратегічно важливі об’єкти. Тобто вино у нас – стратегічно важливий об’єкт. А бочки всі розсохлися, виноградники всі всохли. І от з 2015 року у Верховній Раді лежить законопроект про те щоб це скасувати (законопроект про зміни до закону «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»; законопроектом пропонується виключити з переліку п'ять підприємств виноробної галузі. – «Главком»). І з 2015 року цей законопроект ніхто не хоче приймати. І я вам ще сотні прикладів можу навести, коли Верховна Рада мала би працювати ефективно, а не займатися популізмом», – зазначив Москаль.

«До мене приходять інвестори, які готові відновити ті виноградники. Але – нічого. То чим я людей нагодую і чим виплачу зарплати?» – додав він.