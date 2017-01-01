Муфтії з Білорусі та Естонії відвідали окупований Крим

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Ліворуч - Ільдар Мухамедшин, праворуч - Абу-Бекір Шабанович

МЗС України перевіряє інформацію про приїзд до Криму муфтіїв

Міністерство закордонних України перевіряє інформацію про відвідування окупованого Криму муфтія з Білорусі Абу-Бекіра Шабановича і муфтія з Естонії Ільдара Мухамедшина.

Про це в коментарі Крим.Реалії повідомила речник МЗС України Мар'яна Беца.

Раніше муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саїд Ісмагілов написав на своїй сторінці в Facebook, що муфтії з Білорусі та Естонії відвідали Меморіальний музей імені Гаспринського в анексованому Бахчисараї.

2014 року до кримінального кодексу України була внесена стаття №332-1, нею передбачена відповідальність за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Раніше МЗС України опублікувало звернення, у якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.

Представники 14 релігійних кримськотатарських громад 19 листопада 2016 року на з'їзді в Києві створили муфтіят. Муфтієм обрали Айдера Рустамова, який очолює Комітет духовних цінностей мусульман при правлінні Земляцтва кримських татар Києва. Учасники з'їзду сформували Раду улемів (учених, що володіють знаннями релігії), головою якої став голова Асоціації мусульман України Сулейман Хайруллаєв.

ДУМК (пізніше ДУМКС) після анексії Криму Росією 2014 року перестав координувати свої дії з Меджлісом. На засіданні координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар 16 – 17 січня в Генічеському районі Херсонської області вирішено створити Муфтіят на материковій частині України. Ініціатива його створення виникла з того моменту, як кілька тисяч кримських татар були змушені переїхати на материкову частину України.