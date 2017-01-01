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    Російський співак, який з порушенням закону їздив до окупованого Криму, зібрався у Київ з концертом

    • Сьогодні, 10:15
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    <p>Наприкінці лютого Дельфін виступав в окупованому Криму</p>
    Фото: muzGazeta.com

    Наприкінці лютого Дельфін виступав в окупованому Криму

    Концерт Дельфіна в Києві запланований на 29 червня у рамках фестивалю Atlas Weekend

    У Києві запланував концерт російський музикант Дельфін (Андрій Лисіков), який раніше порушив українське законодавство щодо перетину кордону, потрапивши в окупований Крим з території Росії.

    Про намір співака виступити у столиці свідчить розклад концертів на його сайті.

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    Нагадаємо, що наприкінці лютого відбулися концерти російського співака Дельфіна в окупованому Криму – в Сімферополі та Севастополі.

    Концерт виконавця у Києві запланований на 29 червня в рамках фестивалю Atlas Weekend, який відбуватиметься з 28 червня по 2 липня.

    Як повідомляв «Главком», російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон у Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонено на три роки.

    Після цього московські актори відмовилися виступати в окупованому Криму.

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