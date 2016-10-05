Музеї окупованого Криму оскаржують рішення суду Амстердама щодо «скіфського золота»

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Українським адвокатам підтвердили намір кримських музеїв оскаржити рішення щодо «скіфського золота»

Музеї в окупованому Криму почали процес оскарження рішення окружного суду Амстердама щодо повернення колекції «скіфського золота» Україні.

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

«Наші захисники отримали звістку від судового пристава щодо наміру кримських музеїв подавати на апеляцію. Процедурно вони (музеї) мають кілька тижнів, аби висловити всі свої «фе» щодо рішення першого суду. Це фактично означає початок процесу оскарження рішення окружного суду та, відповідно, артефакти залишатимуться у сховищах Музею Алларда Пірсона», – написала Джеппар.

Нагадаємо, 14 грудня 2016 року амстердамський суд виніс рішення про те, що «скіфське золото» належить Україні і має бути повернуто до Києва. На апеляцію відводиться три місяці. «Міністр культури» анексованого Криму Орина Новосельська заявила, що кримські музеї оскаржать це рішення.

Суд ухвалив рішення на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою витвори мистецтва має бути повернуто суверенній державі, яка надала ці витвори у тимчасову експозицію. Чотири кримських музеї – Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і Національний заповідник «Херсонес Таврійський» – звернулися до суду з вимогою повернути експонати. Судді відкинули їхню вимогу, оскільки окупований Крим не є суверенною державою. На думку суду, Україна по праву вимагала повернути своє культурне надбання.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що не втручатиметься в проблему «скіфського золота», яке за рішенням голландського суду, має бути повернуто Україні.

Українським адвокатам підтвердили намір кримських музеїв оскаржити рішення суду Амстердама щодо «скіфського золота».