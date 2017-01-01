МВФ не бачить конкретних результатів антикорупційних органів в Україні

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Директор-розпорядник МВФ Девід Ліптон

«Боротьба з корупцією має бути рішучішою», - вважають у МВФ

Міжнародний валютний фонд вважає, що створення нових антикорупційних органів в Україні поки не дало результату.

Про це йдеться у повідомленні фонду за підсумками завершення третього перегляду програми співробітництва з Україною.

Після ухвалення рішення, перший заступник директора-розпорядника МВФ Девід Ліптон повідомив, що для швидкого й стійкого економічного росту Україні необхідно провести структурні реформи для поліпшення бізнес-середовища й залучення інвестицій.

Серед таких реформ він назвав приватизацію, створення ринку сільськогосподарських земель і боротьбу з корупцією.

«Боротьба з корупцією має бути рішучішою, оскільки, навіть зі створенням нових інститутів по боротьбі з корупцією, конкретні результати поки що не досягнуті»», - зазначив Ліптон.

Як повідомляв «Главком», в понеділок Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів.

Раніше Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

Розгляд українського питання був запланований ще на 20 березня. Але перед цим днем з’ясувалося, що цей пункт зник із порядку денного.

Також напередодні Україна попросила МВФ переглянути графік траншів.