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    МВС Франції оприлюднило перші дані про явку на виборах президента

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    Вибори у Франції
    Вибори у Франції

    Людей на цих виборах голосує менше, ніж на двох минулих президентських виборах

    Явка на виборах президента Франції у неділю, 7 травня, станом на 12 годину (13 годину за київським часом – ред.) склала 28,23%. Про це сповіщає Міністерство внутрішніх справ Франції.

    За його даними, явка на цих виборах є дещо меншою, ніж на виборах у 2012 році (30,66%) і 2007 (34,11%) на зазначену годину.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    МВС соцопитування Марін Ле Пен
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