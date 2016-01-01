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    МЗС готує пропозиції щодо віз із Росією

    • Сьогодні, 08:47
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    Клімкін зазначивв, що від РФ можна очікувати провокацій внаслідок ухвалення рішення про візовий режим

    Україна має рухатися в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії.

    Про це сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі «Сніданку з 1+1».

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    У відповідь на запитання, чи варто вводити візовий режим з Росією, глава зовнішньополітичного відомства зазначив, що від цієї країни можна очікувати провокацій внаслідок ухвалення такого рішення.

    «Ми маємо війну з Росією, причому і класичну, і гібридну. Але в той же час у нас є декілька мільйонів наших співгромадян у Росії. І Росія знає, які провокації зробити у випадку того, коли ми будемо запроваджувати безвізовий режим. Зараз це аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією щодо того, як ми це будемо робити і щодо часових рамок», - зауважив Клімкін.

    Він також наголосив, що «візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами».

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