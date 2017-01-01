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    МЗС перевіряє, чи є українці серед жертв сходження лавини в Італії

    • Сьогодні, 11:07
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    У готелі Rigopiano перебувало 30 людей

    Консул України перевіряє, чи є українці серед потерпілих унаслідок сходження лавини в Італії. Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС України.

    «Консул України перевіряє, чи немає українців серед потерпілих унаслідок сходження снігової лавини в Італії», – йдеться у повідомленні у Twitter.

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    Наразі італійські рятувальники повідомили, що внаслідок сходження лавини в Італії, яка накрила готель, загинули люди.

    Сходження лавини на будівлю готелю сталося через землетрус.

    «Є багато смертей», – повідомив Антоніо Крочетта, керівник гірничо-рятувальної команди.

    Повідомляється, що в готелі Rigopiano перебувало 30 людей.

    Рятувальники витратили ніч, аби дістатися до готелю, в якого дах частково зруйнувався. Оскільки хуртовина заблокувала маршрути, перші рятувальники прийшли на місце пригоди лише о 4:00 ранку за місцевим часом.

    Нагадаємо, Італія просить допомоги через наслідки землетрусу.

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