МЗС рекомендує українцям поки що утриматися від поїздок до Арабських Еміратів

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Через складні погодні умови виліт з ОАЕ може переноситися на невизначений термін

У МЗС порадили українцям скасувати заплановані візити до міст Дубай та Шарджи в Об’єднаних Арабських Еміратах через складні погодні умови, які напередодні призвели до того, що сотня українців на кілька діб застрягла в аеропорту ОАЕ. Про це йдеться в Facebook департаменту консульської служби МЗС України.

«Починаючи з 29 грудня 2016 року через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м. Дубай та м. Шарджа (ОАЕ) було скасовано або перенесено велику кількість рейсів. За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока ймовірність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов. У цьому зв’язку попереджаємо громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів», – ідеться в повідомленні.

Крім того, консульство України в Дубаї та посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України.

Також посольство України в ОАЕ поінформувало про ситуацію в аеропортах країни Міністерство інфраструктури України, аеропорти «Бориспіль», «Київ», «Одеса», представництва авіакомпаній в Україні – «Міжнародні авіалінії України», AirArabia та FlyDubai.

Нагадаємо, три доби майже 100 українських туристів перебували у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не могли повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією AirArabia.

Вже 1 січня в МЗС повідомили, що о 9-й годині ранку з Дубаї до Києва вилетіло літаком близько 100 громадян України.

Міністерство закордонних справ України вивчає ситуацію довкола неможливості близько сотні українських пасажирів покинути міжнародний аеропорт міста Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах.