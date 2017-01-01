МЗС: внаслідок російської агресії на Донбасі загинуло 9 тисяч 800 осіб

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Близько 23 тисяч осіб дістали поранення

З початку збройної агресії Росії проти України 20 лютого 2014 року загинуло понад 9 тисяч 800 осіб. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди третіх роковин збройної агресії РФ проти України.

«Жахливі цифри характеризують цю безпринципну війну Кремля проти українського народу: понад 9800 осіб загинуло, близько 23000 поранених, майже 1 млн. 800 тис. вимушених переселенців. Державою-агресором захоплено 7,2% території України, де в окупації та нескінченому терорі живуть мільйони громадян України. Непідконтрольною Уряду України залишається ділянка українсько-російського державного кордону протяжністю 409,7 км, через яку Росія постійно направляє на територію України нових найманців, зброю та амуніцію», - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додають, що окупованому Криму системно порушуються фундаментальні права людини, від чого страждають, в першу чергу, українські активісти та кримські татари.

«Безпідставно затримуються та отримують тюремне ув’язнення громадяни України, безслідно зникають активісти, залякуються їхні родини та друзі. Представницький орган кримських татар – Меджліс – заборонено.», - додають у МЗС.