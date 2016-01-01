На Банковій розповіли, коли Порошенко зустрінеться з Трампом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко і Дональд Трамп

В Адміністрації президента готують візит Порошенка до США на лютий

Зустріч президента України Петра Порошенка і нового президента США Дональда Трампа може відбутися в лютому 2017 року. Про це в інтерв'ю «Обозревателю» повідомив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

«Більш конкретна розмова відбуватиметься вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США на лютий 2017 року», - зазначив він.

За його словами, телефонна розмова між лідерами держав була дружньою.

«Перший млинець не став комом - це добре. Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає знайомитися з українським досьє. Це також прекрасно. Сам факт цієї розмови - свідоцтво того, що Трамп готовий вибудовувати двосторонній діалог. Не хотів би робити далекосяжні висновки, але, думаю, такі кроки повинні цю тенденцію закріпити», - підсумував заступник голови АП.