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    На Банковій розповіли, коли Порошенко зустрінеться з Трампом

    • Сьогодні, 10:53
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    Петро Порошенко і Дональд Трамп&nbsp;
    Петро Порошенко і Дональд Трамп 

    В Адміністрації президента готують візит Порошенка до США на лютий

    Зустріч президента України Петра Порошенка і нового президента США Дональда Трампа може відбутися в лютому 2017 року. Про це в інтерв'ю «Обозревателю» повідомив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

    «Більш конкретна розмова відбуватиметься вже після церемонії інавгурації. Ми готуємо візит Петра Порошенка до США на лютий 2017 року», - зазначив він.

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    За його словами, телефонна розмова між лідерами держав була дружньою.

    «Перший млинець не став комом - це добре. Новообраний президент США, звичайно, поцікавився ситуацією на Донбасі. Було видно, що Дональд Трамп починає знайомитися з українським досьє. Це також прекрасно. Сам факт цієї розмови - свідоцтво того, що Трамп готовий вибудовувати двосторонній діалог. Не хотів би робити далекосяжні висновки, але, думаю, такі кроки повинні цю тенденцію закріпити», - підсумував заступник голови АП.

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