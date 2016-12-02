На будівництво метро у Дніпрі виділять 300 мільйонів євро

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Порошенко сподівається, що контроль з боку двох європейських банків дасть можливість ефективно використати кошти на будівництво метрополітену

На будівництво метрополітену у Дніпрі з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

Про це нагадав Президент Петро Порошенко на будівельному майданчику метрополітену під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, повідомляє прес-служба глави держави.

«Будівництво метрополітену у Дніпрі – символ нашої співпраці з ЄС», - підкреслив глава держави. Він нагадав, що з Європейським банком реконструкції і розвитку та Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро на будівництво Дніпровського метрополітену. Глава держави зазначив, що це є важливою подією для Дніпра, оскільки остання станція міського метрополітену була відкрита більше 20 років тому», - йдеться в повідомленні.

Президент зазначив, що вже затверджена проектна документація будівництва метро, а міська влада запевнила, що найближчим часом розпочнуться земельні роботи.

Порошенко висловив сподівання, що в найближчі 3-4 роки це будівництво буде завершено.

«Хочу наголосити, що це робиться в умовах війни і агресії з боку РФ. Це стало можливим завдяки економічному зростанню та процесу децентралізації», - зазначив він.

Президент додав, що контроль з боку двох європейських банків дасть можливість ефективно використати кошти на будівництво метрополітену.

Як відомо, будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпро розпочате у 1981 році. У 1995 році введено в дію першу пускову ділянку першої черги метрополітену від станції «Покровська» до станції «Вокзальна» загальною довжиною 7,82 км в складі шести станцій, електродепо та інженерного корпусу метрополітену.

У зв’язку із необхідністю продовження будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпро за проектом «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро» між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку було укладено кредитну угоду на суму 152,0 млн євро та Європейським інвестиційним банком - на суму 152,0 млн євро.