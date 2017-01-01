На Буковині поліція затримала священика, якого підозрюють у згвалтуванні

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Під час спільного відпочинку в одному із сіл області, жінку згвалтував чоловік, який є священиком

Мешканка Чернівців заявила поліції про згвалтування, а ймовірним винуватцем події виявився священик.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції міста.

«У Чернівцях на службу 102 надійшов виклик про те, що на вул. Героїв Майдану заявник помітив розгублену жінку. Громадянка була легко вдягнена, також на ній були помітні тілесні ушкодження. Патрульні, які прибули на місце події, поспілкувались із жінкою. За її словами, під час спільного відпочинку в одному із сіл області, її згвалтував чоловік, який є священиком. Громадянка назвала інспекторам адресу ймовірного перебування підозрюваного», - йдеться у повідомленні.

Охоронці правопорядку, які прибули на місце події, виявили чоловіка, який підпадав під орієнтування. У помешканні громадянина інспектори помітили речі, які, ймовірно, належать потерпілій.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.