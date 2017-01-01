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    Ще один поліцейський начальник передумав йти на главу Нацполіції

    • Сьогодні, 12:23
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    Андрій Крищенко
    Андрій Крищенко

    Таке рішення Крищенко прийняв через розслідування перестрілки в Княжичах

    Начальник управління Національної поліції у місті Київ Андрій Крищенко відмовився від участі в конкурсі на нового керівника відомства. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Прийняв рішення зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду Голови Національної поліції. Як патріот своєї професії не можу ставити під сумнів об’єктивність вибору керівника багатотисячного колективу поліції. В першу чергу це пов’язано з трагічними подіями на Київщині», - заявив Крищенко.
    Він побажав успіхів своїм колегам у подальших етапах конкурсу.

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    Нагадаємо, виконуючий обов'язки керівника Національної поліції Вадим Троян відмовився від участі у конкурсі на нового главу відомства.

    Конкурсна комісія не допустила 20 з 64 претендентів до конкурсу на посаду керівника Національної поліції України. 

    Як повідомлялося, заяви для участі в конкурсі на посаду керівника Нацполіції подали 64 кандидати.

    У вівторок, 24 січня, тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян та керівник столичного управління Нацполіції Андрій Крищенко не з'явилися на тестування, що відбувається в межах конкурсу на посаду голови відомства.

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    Національна поліція України
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