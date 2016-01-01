На Чернігівщині перекинулася маршрутка: 17 потерпілих

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ДТП на Чернігівщині

ДТП сталася вранці на автодорозі Чернігів – Нові Яриловичі

У Ріпкинському районі Чернігівської області перекинулася маршрутка, внаслідок чого 17 пасажирів дістали травми. Про це «Укрінформу» повідомила інспектор управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Наталія Павлова.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 8:30 на автодорозі Чернігів – Нові Яриловичі. Мікроавтобус Mercedes benz 313 CDI їхав за маршрутом Добрянка – Чернігів з боку пункту пропуску «Нові Яриловичі» і вже проїхав Ріпки. Якоїсь миті 42-річний водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Перекинувшись, машина спочатку впала на дах, а потім знову стала на колеса. Травми різного ступеню тяжкості отримали 17 людей. Загалом у маршрутці їх було 20 разом із водієм», – розповіла речниця.

За словами Павлової, всі пасажири – жителі селища Добрянка. Кількома машинами екстреної допомоги потерпілих відвезли до Ріпкинської центральної районної лікарні. З них 15 залишили в хірургічному відділенні, де їм зараз встановлюють діагнози, одну жінку 1964 р.н. із травмами голови й переломами черепа відвезли в Чернігів у нейрохірургію, ще одну, вагітну, доправили в Чернігівський пологовий будинок.

Водій не постраждав. Неповнолітніх в автобусі не було.

Зараз на місці працюють правоохоронці, триває перевірка.