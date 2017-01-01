На Чернігівщині поліцейський насмерть збив школяра
- Сьогодні, 06:39
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Наразі триває слідство, встановлюються обставини вчиненогоПоліцейський скоїв смертельний наїзд на 10-річного хлопчика біля школи в Ічнянському районі Чернігівщини.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.
19 січня в Ічнянському районі працівник поліції, керуючи автомобілем, здійснив наїзд на малолітню дитину, яка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Наразі триває слідство, встановлюються обставини вчиненого.