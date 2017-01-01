На Донбасі бойовики почали «націоналізовувати» житло для заселення росіян

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«Націоналізація» житла на Донбасі

Житло, яке пустує більше трьох місяців, віддадуть російським найманцям

Командування російсько-терористичних військ на Донбасі зобов’язало керівництво «ЛДНР» «націоналізувати» квартири і будинки жителів Донбасу, які пустують більше трьох місяців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, у це житло планується заселяти громадян Росії, які заявили про готовність продовжити контракт на проходження військової служби в окупаційних військах на Донбасі.

«З метою запобігання масовому звільненню особового складу командування російських окупаційних військ зобов’язало місцеві органи влади т.зв. ДНР/ЛНР у найкоротші терміни провести ревізію підконтрольного житлового фонду з метою «націоналізації» квартир, будинків та господарчих будівель громадян, які їх залишили на термін більше трьох місяців. До «націоналізованих» приміщень планується заселяти громадян РФ, які не мають житла на території Росії і заявили про готовність продовжити контракт на проходження військової служби у з’єднаннях і частинах 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ у разі забезпечення їх житлом», – йдеться в повідомленні розвідки.

Як повідомлялося, російським командуванням за розпорядженням керівництва міноборони Росії розпочато заходи зі збільшення загальної чисельності «армії» бойовиків на Донбасі до 50 тисяч. На сьогодні у «військах» бойовиків на Донбасі нараховується близько 38 тисяч осіб.