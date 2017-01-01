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    На Донбасі підірвався військовий автомобіль: загинув боєць

    • Сьогодні, 18:10
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    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Військовий виконував бойове завдання неподалік від Павлополя на Приморському напрямку

    У зоні АТО підірвався військовий автомобіль. Загинув один військовий. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр АТО.

    Інформація є попередньою, проте повідомляється про загибель військового, підрозділ якого виконує завдання неподалік від Павлополя на Приморському напрямку.

    «За попередньою інформацією, в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув військовослужбовець одного з підрозділів, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік від населеного пункту Павлопіль», - уточнюється в повідомленні прес-центру АТО.

    Нагадаємо, що, за даними Міноборони, минулої доби в зоні АТО було поранено трьох українських бійців. А сьогодні вранці повідомлялося про загибель одного бійця і поранення ще чотирьох унаслідок обстрілу Красногорівки в Донецькій області.

    Також повідомлялося, що підрив місії ОБСЄ на Луганщині не був нещасним випадком - міну було закладено в місці, де не має бути озброєнь. Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг

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