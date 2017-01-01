На Донбасі знищено екс-ватажка батальйону терористів на прізвисько Хуліган

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Володимир Цвях служив у «міліції ЛНР»

На момент смерті бойовик служив у лавах «народної міліції «ЛНР» у званні майора

На Донбасі ліквідовано екс-ватажка батальйону терористів на прізвисько Хуліган – Володимира Цвяха.

Цю інформацію підтвердила РБК так звана прес-служба «народної міліції «ЛНР».

«За яких обставин він загинув, а також інформація про інших загиблих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

На момент смерті Цвях служив у лавах «народної міліції «ЛНР» у званні майора. Раніше про смерть бойовика на своїй сторінці у Facebook повідомив російський кореспондент ВДТРК Олександр Рогаткін.

«Його знищено на передовій, разом з командиром своєї розвідки», – написав журналіст.

Нагадаємо, сьогодні вранці бойовики розстріляли з «Градів» школу у Красногорівці.

Вчора ввечері окупанти гатили з важкого озброєння по житловому сектору Красногорівки та поцілили у лікарню.