  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Донбасі знищено екс-ватажка батальйону терористів на прізвисько Хуліган

    • Сьогодні, 10:36
    • Розсилка
    <p>Володимир Цвях служив у &laquo;міліції ЛНР&raquo;</p>

    Володимир Цвях служив у «міліції ЛНР»

    На момент смерті бойовик служив у лавах «народної міліції «ЛНР» у званні майора

    На Донбасі ліквідовано екс-ватажка батальйону терористів на прізвисько Хуліган – Володимира Цвяха.

    Цю інформацію підтвердила РБК так звана прес-служба «народної міліції «ЛНР».

    «За яких обставин він загинув, а також інформація про інших загиблих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

    На момент смерті Цвях служив у лавах «народної міліції «ЛНР» у званні майора. Раніше про смерть бойовика на своїй сторінці у Facebook повідомив російський кореспондент ВДТРК Олександр Рогаткін.

    «Його знищено на передовій, разом з командиром своєї розвідки», – написав журналіст.

    Нагадаємо, сьогодні вранці бойовики розстріляли з «Градів» школу у Красногорівці.

    Вчора ввечері окупанти гатили з важкого озброєння по житловому сектору Красногорівки та поцілили у лікарню.

    Читайте також
    бойовики на Донбасі ЛНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ