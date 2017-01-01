На Донеччині інформаторку терористів засудили до 3,5 року в’язниці

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Судове засідання у справі інформаторки бойовиків

Жителька Торецька передавала інформацію знайомій з Горлівки, яка працювала на терористів

Суд підтримав правову позицію органів прокуратури Донецької області щодо засудження інформаторки бойовиків та призначив покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

«До липня 2015 року 36-річна жителька м. Торецька підтримувала зв’язок зі своєю знайомою з м. Горлівки, яка працювала на терористів та була членом так званого міністерства державної безпеки терористичної організації «ДНР». Жінка передавала своїй знайомій інформацію щодо пересування і місць дислокації військової техніки та військовослужбовців Збройних сил України», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За даними правоохоронців, інформацію жінка збирала від водіїв служби таксі, де вона працювала диспетчером, від місцевих жителів, з власних спостережень та будь-яких інших можливих джерел.

У судовому засіданні жінка частково визнала свою провину, посилаючись на те, що не розумілася на політичній ситуації.

Дослідивши у судовому засіданні докази, надані державним обвинувачем, суд визнав жінку винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їхній діяльності) КК України та призначив покарання у вигляді трьох років і шести місяців позбавлення волі.