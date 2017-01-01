Бійці Нацгвардії затримали 10 осіб, підозрюваних у співпраці з бойовиками

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Нацгвардійці

Менш ніж за місяць в зоні АТО затримано 23 особи за підозрою у скоєнні злочинів

У Західному територіальному управлінні Нацгвардії підрахували, що з 5 по 24 лютого в зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці затримали 23 особи за підозрою у скоєнні злочинів та адміністративні правопорушення. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.

Зокрема, за вищевказаний період затримано 10 громадян, які перебували в розшуку за підозрою у співпраці з незаконними збройними формуваннями «ЛНР» та «ДНР». Одну особу затримано за підробку документів. Також затримано та передано правоохоронним органам громадянина, який без документів перевозив понад півтонни пального.

Нацгварційці вилучили три одиниці вогнепальної зброї та близько 10 грам речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору.

Як повідомляв «Главком», у СБУ розповіли, як російські «чекісти» вербують українців-заробітчан. Зокрема 24 лютого контррозвідники Служби безпеки України викрили чергову спробу схилити громадянина України до конфіденційної співпраці зі спецслужбами Росії.