Ватажки «ДНР» хочуть ліквідувати «окремі батальйони» бойовиків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бандформування бойовиків на Донбасі

Командування військ «ДНР» має намір за рахунок живої сили бандформувань доукомплектувати «лінійні частини»

Командування військ «ДНР» має намір скоротити кількість так званих «окремих батальйонів» бойовиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Командування «1-го АК ДНР» ініціює перегляд оргштатної структури т.зв. «окремих батальйонів» - бандформувань типу «Сомалі», «Спарта» та ін., які були введені до складу російсько-терористичних військ за «особливими штатами» в якості «окремих підрозділів». Головна мета перегляду штатної структури - скорочення даних бандформувань до мінімуму, з метою доукомплектування за рахунок живої сили, що звільниться, «лінійних частин», в яких спостерігається хронічний некомплект особовим складом», - йдеться в повідомленні.

Одночасно «військовій контррозвідці» дано вказівку передбачити заходи щодо недопущення виявлення невдоволення в середовищі бойовиків даних підрозділів в ході проведених оргштатних заходів.

Нагадаємо, командиром бандформування «Сомалі» раніше був Михайла Толстих (Гіві), якого 8 лютого в Донецьку було вбито.

Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»