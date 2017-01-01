На Евересті затримали нелегала

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Дорога на Еверест

Альпініст намагався піднятися на найвищу точку світу без відповідного дозволу

У базовому таборі Евересту був затриманий громадянин Південноафриканської республіки за звинуваченням в сходженні вище базового табору без отримання відповідного перміту (дозволу) на сходження від департаменту туризму Непалу.

Про цей інцидент розповів генеральний директор департаменту туризму Дінеш Бхеттарай, повідомляє 4sport.

Нелегал був виявлений офіцером зв'язку в базовому таборі. Затриманим виявився житель Йоганнесбурга Райан Шон Деві.

Як повідомляється, Райан, прибувши в базовий табір через пару тижнів піднявся у перший висотний табір, пройшовши льодопад Кхумбу, і провівши в таборі декілька акліматизаційних ночівель. Метою Райана було сходження на вершину Евересту.

Нагадаємо, дозвіл на сходження по маршруту на найвищу вершину світу коштує $11 тис. Тепер, відповідно до закону про альпінізм в Непалі, південноафриканцю загрожує заборона на в'їзд в Непалі терміном до 10 років та великий штраф.

Райан Шон Деві

Як повідомляв «Главком», вчора під час спроби знову встановити світовий рекорд і підкорити Еверест помер 85-річний непалець Мін Бахадур Шерхан.

Напередодні відомий альпініст зі Швейцарії Улі Штек загинув під час підготовки до підйому на Еверест, чоловік став першою жертвою після відкриття сезону сходжень на гору в цьому році.